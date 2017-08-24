Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi saat 19:00'da başlayacak. Kura çekimini canlı aktaracağız.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu kura çekimi bugün Monaco'da gerçekleşecek. TSİ 19.00'da başlayacak kura çekiminde Beşiktaş'ı Başkan Fikret Orman ile birlikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev'in Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz kura çekiminde üçüncü torbada yer alacak..
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:00
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