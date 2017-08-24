 Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ın rakipleri belli oluyor

    Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

    'ın rakiplerinin belli olacağı grupları kura çekimi saat 19:00'da başlayacak. Kura çekimini canlı aktaracağız.

    UEFA 'nde 2017-2018 sezonu kura çekimi bugün Monaco'da gerçekleşecek. TSİ 19.00'da başlayacak kura çekiminde 'ı Başkan Fikret Orman ile birlikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev'in Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz kura çekiminde üçüncü torbada yer alacak..

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:00
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