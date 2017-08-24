 Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ın rakipleri belli oldu!

    Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

    UEFA 'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları belirlendi.

    Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 3. torbadan dahil olan Beşiktaş, G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.

    Kura çekimine göre, ilk maçların 12-13 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

    A Grubu: Benfica (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Basel (İsviçre), CSKA Moskova (Rusya)

    B Grubu: Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya)

    C Grubu: Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan)

    D Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)

    E Grubu: Spartak Moskova (Rusya), Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya)

    F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda)

    G Grubu: Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), , Leipzig (Almanya)

    H Grubu: Real Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Tottenham (İngiltere), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

    GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK
    'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

    Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

    2017-2018 sezonu finali, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    MAÇ TARİHLERİ

    Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

    Grup 1. maçları: 12-13 Eylül

    Grup 2. maçları: 26-27 Eylül

    Grup 3. maçları: 17-18 Ekim

    Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım

    Grup 5. maçları: 21-22 Kasım

    Grup 6. maçları: 5-6 Aralık

    Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018

    Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018

    Çeyrek final ilk maçları: 3-4 Nisan 2018

    Çeyrek final rövanş maçları: 10-11 Nisan 2018

    Yarı final ilk maçları: 24-25 Nisan 2018

    Yarı final rövanş maçları: 1-2 Mayıs 2018

    Final maçı: 26 Mayıs 2018

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:10
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