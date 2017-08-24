Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 3. torbadan dahil olan Beşiktaş, G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.

Kura çekimine göre, ilk maçların 12-13 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Benfica (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Basel (İsviçre), CSKA Moskova (Rusya)

B Grubu: Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya)

C Grubu: Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan)

D Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)

E Grubu: Spartak Moskova (Rusya), Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda)

G Grubu: Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Beşiktaş, Leipzig (Almanya)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Tottenham (İngiltere), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

2017-2018 sezonu finali, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



MAÇ TARİHLERİ



Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 12-13 Eylül

Grup 2. maçları: 26-27 Eylül

Grup 3. maçları: 17-18 Ekim

Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım

Grup 5. maçları: 21-22 Kasım

Grup 6. maçları: 5-6 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018

Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018

Çeyrek final ilk maçları: 3-4 Nisan 2018

Çeyrek final rövanş maçları: 10-11 Nisan 2018

Yarı final ilk maçları: 24-25 Nisan 2018

Yarı final rövanş maçları: 1-2 Mayıs 2018

Final maçı: 26 Mayıs 2018