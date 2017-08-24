 Beşiktaş yöneticisinden canlı yayında 'Vida' açıklaması – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Beşiktaş yöneticisinden canlı yayında 'Vida' açıklaması

    Beşiktaş yöneticisinden canlı yayında 'Vida' açıklaması

    Beşiktaş Yöneticisi Şampiyonlar Ligi'ndeki kurayı yorumlarken transfer açıklaması da yaptı.

    Siyah-beyazlı yönetici, Aspor canlı yayınında yaptığı açıklamada Domagoj Vida için teklifte bulunduklarını söyledi ve şöyle konuştu: "Şu an için Vida tamam değil. Teklifimizi yaptık, şu an için bekliyoruz. Geniş bir kadromuz var".

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:16
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