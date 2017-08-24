Bakan Bak’tan teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin Quaresma ile tanışma hayalinin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Beşiktaş Kulübüne teşekkür etti. Bakan Bak, "Verdikleri destek ve nezaketlerinden dolayı Beşiktaş yönetimine şükranlarımı sunarım" mesajı paylaştı.