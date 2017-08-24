 Bakan Bak’tan teşekkür – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Bakan Bak’tan teşekkür

    Bakan Bak’tan teşekkür
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin Quaresma ile tanışma hayalinin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Beşiktaş Kulübüne teşekkür etti. Bakan Bak, "Verdikleri destek ve nezaketlerinden dolayı Beşiktaş yönetimine şükranlarımı sunarım" mesajı paylaştı.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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