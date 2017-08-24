 Abdennour sürprizi – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    sürprizi

    Abdennour sürprizi
    İspanyol Levante gazetesi, Valencia'nın için yapılan teklifi geri çevirdiğini yazarken, Siyah-beyazlıların Tunus asıllı stoper için 10 milyon euro önerdiğini iddia etti. Bu arada Fransız L'Equipe gazetesi ise Türkiye ve Rusya'nın dışında Abdennour için Nice ve Watford'un da devrede olduğunu yazdı.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdennour sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.