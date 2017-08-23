Şenol Güneş savcılığa ifade verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlik damga vurmuştu. Şenol Güneş, devre arasında soyunma odası koridoru girişinde Fenerbahçeli Robin Van Persie ile konuşmak istediği sırada yanına gelen Fenerbahçe'nin Sevilla'ya transfer olan savunma oyuncusu Simon Kjaer çenesinden iterek uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine bir süre gerginlik yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Spor Savcılığı 6222 sayılı 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde re'sen soruşturma başlatarak, Şenol Güneş'i ve Simon Kjaer'i ifadeye çağırmıştı.



"YANLIŞ ANLAŞILDI, KASIT YOKTU"

Sevilla'ya transfer olduğu için Kjaer'in ifadesini alamayan savcılık, İspanyol kulübü Başakşehir'le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul'a geldiğinde Kjaer'in ifadesine başvurdu. Tecrübeli oyuncu, Güneş'ten şikayetçi olmadığını belirterek, "Ben sakin bir insanım, futbolda bunlar oluyor. Duygu birikimidir, doğal şeylerdir" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise avukatı ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Güneş, "Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu" dedi.