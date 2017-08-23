 Pepe’nin beraberlik şoku – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’nin beraberlik şoku

    Pepe’nin beraberlik şoku
    Kasımpaşa maçında alınan beraberlik sonrasında ortaya çıkan 'puslu' hava, yeni transfer 'yi şaşkına çevirdi. Bugün saat 14.00'te Vodafone Park'ta taraftarlara buluşacak olan Portekizli yıldız, "Real Madrid'de bile puan kaybedince, bu kadar sorun olmazdı. 34 maçın tamamını kazanıp şampiyon olan bir takım var mı? Bu kadar sıkıntı yaratacak durum yok" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği öğrenildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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