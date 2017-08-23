Orman gidecek Vida'yı sökecek
Fikret Orman, Dinamo Kiev'li yetkililerle son pürüzleri giderecek. Yönetici Umut Güner, önceki gün Ukrayna ekibinin yetkilileri ile el sıkıştı. Vida ile daha önce söz kesen siyah-beyazlılarda son sözü söyleyecek olan Başkan, bugün işi bitiriyor.
DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR
"Beşiktaş ile büyük ölçüde anlaşıldı. Çok kez görüştüm Vida ile ve bana şunları söyledi: 'Ben hep şampiyonluğa oynamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.' Kazanmayı seven bir oyuncu. Beşiktaş bu konuda uygun. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olması lazım. İstanbul'da inanılmaz bir atmosfer var. Beşiktaş transfer olursa, Pepe ile Vida birbirini tamamlayacak isimler olacaktır. Ayakları iyi iki stoper, agresif isimler ekstra performans göstereceklerdir."
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:42
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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