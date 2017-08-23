 Orman gidecek Vida'yı sökecek – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Orman gidecek Vida'yı sökecek

    Orman gidecek Vida'yı sökecek

    , Dinamo Kiev'li yetkililerle son pürüzleri giderecek. Yönetici Umut Güner, önceki gün Ukrayna ekibinin yetkilileri ile el sıkıştı. Vida ile daha önce söz kesen siyah-beyazlılarda son sözü söyleyecek olan Başkan, bugün işi bitiriyor.

    'ın uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Domagoj Vida transferinde artık son düzlüğe girildi. Yapılan karşılıklı görüşmelerin ardından önce yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başaran siyah- beyazlı yetkililer, Kiev'li yöneticilerle de prensip anlaşmasına vardı. Yönetici Umut Güner'in yönettiği transfer operasyonunda son sözü Başkan söyleyecek. Başkan Orman, bugün Ukrayna'ya giderek Kiev'li yetkililerle son pürüzleri giderecek ve Vida'yı siyah-beyazlı renklere bağlayacak. Bu arada 'nın temsilcisi Uğur Avadan, dün Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Menajer Avadan şu ifadeleri kullandı:

    DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR
    "Beşiktaş ile büyük ölçüde anlaşıldı. Çok kez görüştüm Vida ile ve bana şunları söyledi: 'Ben hep şampiyonluğa oynamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.' Kazanmayı seven bir oyuncu. Beşiktaş bu konuda uygun. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olması lazım. İstanbul'da inanılmaz bir atmosfer var. Beşiktaş transfer olursa, Pepe ile Vida birbirini tamamlayacak isimler olacaktır. Ayakları iyi iki stoper, agresif isimler ekstra performans göstereceklerdir."
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:42
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