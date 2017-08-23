 Gomez defteri kapandı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gomez defteri kapandı

    Gomez defteri kapandı

    ’ın Alman yıldız için yaptığı itiraz kabul edilmedi.

    yönetimi, Wolsburg'a transfer olan için KAP'a açıklamada bulundu. Açıklama şöyle: "Fiorentina kulübü tarafımıza, Gomez'in 'a transfer bedelinin 1 milyon 50 bin euro olduğunu, bu kapsamda şirketimizin 525 bin euro'ya hak kazandığı bildirmiştir. Belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır."
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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