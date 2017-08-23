 Demba Ba’ya şartlı onay – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’ya şartlı onay

    Demba Ba’ya şartlı onay

    Bodrum’da hem tatil hem idman yapan Senegalli yıldızın kulübü Shanghai Shenhua ’nın 7 milyon euro’luk maaşını ödemeyi kabul ederse anlaşma yapılacak.

    Siyah-beyazlılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Demba Ba'nın yeniden Beşiktaş forması giymesi Çin kulübüne bağlı. Bodrum'da özel antrenör eşliğinde çalışan , Beşiktaş'a geri dönmek istediğini belirterek, "İnşallah anlaşacağız" ifadesini kullanmıştı. Ancak Ba'nın tekrar Beşiktaş formasını giymesi sadece sağlık sorunu olmamasına bağlı değil. Yönetimin diğer şartı, oyuncunun 7 milyon euro olan maaşının tamamını kulübü Shanghai Shenhua'nın ödemesi. Çin ekibi bunu kabul ederse, Demba Ba senelik 1 milyon euro'ya Beşiktaş'ta oynayacak.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:47
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