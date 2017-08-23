 Chris Wood Burnley’de! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’de!

    Chris Wood Burnley’de!
    Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan isimlerden biri olan , 'e gitti. Beşiktaş'ın alternatif oyuncularından Wood, Premier Lig ekibiyle sözleşme imzaladı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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