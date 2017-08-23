 Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.

    Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdiği belirtildi.

    Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:51
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