Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdiği belirtildi.
Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:51
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 9
Yorum
SADİ KUYRUKCU VEFA KONUSUNDA HAKLISIN ARDA AMA ORTADA BİRDE ALINAN YÜKLÜ MEBLAĞ VAR BU ÜCRETİ ALAN OYUNCU KOŞACAK ADAM EKSİLTECEK TAKIMI İLERİ TAŞIYACAK
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 23
Yorum
deryam366 bu takım yavaş oynar topu sağa atar sola atar sonuca bir türlü gidemez taraftar yine kanser olacak
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 23
Yorum
hacı hiç bir şey anlamadım ne diyo bu
Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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