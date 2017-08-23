 Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kesinleşiyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'ın muhtemel rakipleri kesinleşiyor

    Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kesinleşiyor

    'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan 'ın ilk 2 torbadaki rakipleri tamamen netleşti.

    'ne doğrudan katılmaya hak kazanan 'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri kesinleşti. Başakşehir'in elenmesiyle Devler Ligi'nde ülkemizi tek başına temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oluyor. 3. torbada yer alacak siyah-beyazlıların ilk 2 torbadan gelecek muhtemel rakipleri kesinleşti.

    Perşembe günü TSİ 19:00'da çekilecek olan kura öncesinde 3. ve 4. torba bugün oynanacak maçlardan sonra tamamen belirlenecek.

    1. TORBA
    Real Madrid (İspanya)
    Bayern Münih (Almanya)
    Chelsea (İngiltere)
    Juventus (İtalya)
    Benfica (Portekiz)
    Monaco (Fransa)
    Spartak Moskova (Rusya)
    Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    2. TORBA
    Barcelona (İspanya)
    Atletico Madrid (İspanya)
    Paris St Germain (Fransa)
    Dortmund (Almanya)
    Manchester City (İngiltere)
    Manchester Utd (İngiltere)
    Porto (Portekiz)
    Sevilla (İspanya)

    3. TORBA
    Napoli (İtalya)
    Tottenham (İngiltere)
    FC Basel (İsviçre)
    Olympiakos (Yunanistan)
    Anderlecht (Belçika)
    Roma (İtalya)
    Beşiktaş (Türkiye)
    Liverpool veya Celtic

    4. TORBA
    Feyenoord
    Maribor
    Leipzig
    CSKA Moskova veya Young Boys
    FC Kopenhag veya Karabağ
    Sporting ya da Steaua Bükreş
    Apoel ya da Slavia Prag

    2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri

    12-13 Eylül 2017
    26-27 Eylül 2017
    17-18 Ekim 2017
    31 Ekim-1 Kasım 2017
    21-22 Kasım 2017
    5-6 Aralık 2017
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:31
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