 Başakşehir'in elenmesi Kartal'a yaradı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Başakşehir'in elenmesi Kartal'a yaradı

    Başakşehir'in elenmesi Kartal'a yaradı

    Başakşehir'in Sevilla'ya elenmesiyle birlikte , bir kez daha Şampiyonlar Ligi yayın havuzu parasını tek başına kasasına koyacak.

    Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kaldığı için 13 milyon euro'luk katılım payını almaya hak kazandı.

    Katılım payı dışında , Türkiye'ye ait yayın hakları havuzundaki tüm parayı da tek başına alacak. Türkiye için yaklaşık 22 milyon euro olan yayın parasıyla birlikte, Kartal, sadece gruplara kalarak 35 milyon euro'ya yakın bir parayı kazanmış oldu.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde santra bile yapmadan elde ettiği gelir, Türk Lirası ile 143.7 milyon tl oldu.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:17
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