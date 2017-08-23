 Atiba’ya özel video! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’ya özel video!

    Atiba’ya özel video!
    , 'nın milli takıma yeniden dönmesi ile ilgili video hazırlarken; yıldız oyuncunun kariyerindeki başarılarına yer verildi. En son 6 Eylül 2016'da Dünya Kupası eleme grubu maçında milli takım forması giyen Atiba, 2 Eylül'de Jamaika ile oynanacak olan özel maçın kadrosuna davet edildi.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:23
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