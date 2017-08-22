Vida'yı sıkmamak lazım
Teknik direktör Khatskevich, “Vida, Beşiktaş’la anlaştı mı?” sorusuna “Oyuncum bana perşembe günü oynanacak Maritimo maçının hazırlıklarına başlayacağını söyledi. Bunun dışında bir şey bilmiyorum” yanıtını verdi.
Dinamo Kiev cephesinden, Domagoj Vida açıklaması geldi... Dinamo Kiev Teknik Direktörü Aleksandr Khatskevich, ligde önceki akşam oynanan Stal Kamianske maçının ardından Vida konusunda net ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Vida hakkındaki soruyu yanıtlayan teknik direktör Khatskevich kısa bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı kendisine yöneltilen, "Vida'nın Beşiktaş ile anlaştığı söyleniyor. Vida bir sonraki maçta oynamayacak mı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: "Domagoj da, bu maçın ardından takımla birlikte perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Maritimo maçının hazırlıklarına başlayacak. Bunu bana kendisi söyledi. Bunun dışında bir şey bilmiyorum!"
YÖNETİM PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Beşiktaş yönetimi ise bu açıklamaya rağmen Kiev harekatını başladı. Yönetici Umut Güner, Vida operasyonunu bizzat yönetirken, Başkan Fikret Orman'ın da sürpriz bir şekilde Ukrayna'ya giderek Güner'in yanında yer alabileceği belirtildi. Yıldız futbolcunun, ocak ayında serbest kalacak olmasından dolayı Dinamo Kiev kulübü başkanın ilk başlardaki olumsuz tutumunda yumuşama olduğu ve Vida'dan para kazanabilmek için bu transfere onay verebileceği kaydedildi.
GOLÜNÜ DE ATTI
Beşiktaş'ın Vida ile bugün-yarın sözleşme imzalayacağı iddia edilip duruyor ama Hırvat stoper Dinamo Kiev'deki yerini her hafta biraz daha sağlama alıyor. Tecrübeli stoper önceki akşam Dinamo Kiev'in Stal Kamianske'yi 4-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi, 1 de gol attı.
VİDA'YA CANLI CANLI : COME TO BEŞİKTAŞ
Vida'nın takımı Dinamo Kiev, önceki akşam Stal ile karşılaştı. Domagoj Vida'nın da gol attığı karşılaşmanın ardından Kievli oyuncular soyunma odasına giderken bir Türk taraftar Vida'ya seslenip canlı canlı "Come to Beşiktaş" diye seslendi. Taraftarın sesini duyan Vida'nın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
YÖNETİM PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Beşiktaş yönetimi ise bu açıklamaya rağmen Kiev harekatını başladı. Yönetici Umut Güner, Vida operasyonunu bizzat yönetirken, Başkan Fikret Orman'ın da sürpriz bir şekilde Ukrayna'ya giderek Güner'in yanında yer alabileceği belirtildi. Yıldız futbolcunun, ocak ayında serbest kalacak olmasından dolayı Dinamo Kiev kulübü başkanın ilk başlardaki olumsuz tutumunda yumuşama olduğu ve Vida'dan para kazanabilmek için bu transfere onay verebileceği kaydedildi.
GOLÜNÜ DE ATTI
Beşiktaş'ın Vida ile bugün-yarın sözleşme imzalayacağı iddia edilip duruyor ama Hırvat stoper Dinamo Kiev'deki yerini her hafta biraz daha sağlama alıyor. Tecrübeli stoper önceki akşam Dinamo Kiev'in Stal Kamianske'yi 4-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi, 1 de gol attı.
VİDA'YA CANLI CANLI : COME TO BEŞİKTAŞ
Vida'nın takımı Dinamo Kiev, önceki akşam Stal ile karşılaştı. Domagoj Vida'nın da gol attığı karşılaşmanın ardından Kievli oyuncular soyunma odasına giderken bir Türk taraftar Vida'ya seslenip canlı canlı "Come to Beşiktaş" diye seslendi. Taraftarın sesini duyan Vida'nın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
Vida "Come to Beşiktaş" çağrısına bakın ne tepki verdi... pic.twitter.com/okYXmTdRpl— Fotomaç (@fotomac) 21 Ağustos 2017
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:39
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