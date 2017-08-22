Ve Oğuzhan 1 yıllık kiralandı

Beşiktaş, genç oyuncularından Oğuzhan Aydoğan'ın Almanya'nın Bundesliga 2 ekiplerinden Karlsruher kulübüne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, gelişimini sürdürebilmesi amacıyla Almanya'ya gönderildi. "Yeni maceramı iple çekiyorum" diyen 20 yaşındaki genç yıldız, geçen sezon başında Dortmund'un U19 takımından 200 bin euro bonservis bedeliyle alınmıştı. Oğuzhan Beşiktaş'ta U21 formasıyla 18 maçta 6 gol atarken, 1 kez de Kayseriile oynanan ve 1-1 sona eren maçta 18 dakika şans bulabilmişti.