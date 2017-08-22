 Sefa'nın hayali gerçek oldu – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Sefa'nın hayali gerçek oldu

    Sefa'nın hayali gerçek oldu

    En büyük hayali Beşiktaşlı futbolcu ile tanışmak olan bedensel engelli , Portekizli oyuncuyla buluştu.

    Sosyal medyadan yayınladığı video ile dikkati çeken Sefa'nın hayali, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçek oldu.

    Beşiktaş'ın antrenmanından önce Sefa ile buluşan Quaresma, hayranıyla bir süre sohbet edip, kendisine formasını verdi. Sefa'nın büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

    , basına açık olan antrenmanı da takip etti.

    Sosyal medyada paylaştığı video ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da dikkatini çeken Sefa'ya Bakan Bak, hayalini gerçekleştirme sözü vermişti. Siyah-beyazlı taraftara, Quaresma ile tanışması sırasında Spor Genel Müdürlüğünün yetkilileri de eşlik etti.

    Bakan Osman Aşkın Bak, Sefa ile Quaresma'nın buluşmasının ardından sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sefa kardeşimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzün hep gülsün kardeşim." ifadelerini kullandı.

    Bakan Bak'ın paylaşımında, Quaresma ile Sefa Yurtkölesi'nin bir araya geldiği andaki fotoğrafları da yer aldı.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:23
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