Şampiyonluk oranları değişti!
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 2. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 2. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.
İkinci hafta karşılaşmaları geride kalırken, İddaa şampiyonluk oranları şöyle açıklandı:
Beşiktaş - 2,10
Galatasaray - 3,40
Fenerbahçe - 4,25
Başakşehir - 5,50
Trabzonspor - 20,00
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:50
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Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
Gercek sevdalilar goreve Beni kimin baskan oldugu ilgilendirmiyor benim sevgim sari lacivertli renklere isimlere degil. Zaman birlesme destek zamani, gerisi bos.
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Fener'den iki bomba birden
Toplam 7
Yorum
metinn bravoo yanii ama lig basladi gecmis olsunn derimmmm
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Bursaspor kombinede F.Bahçe'yi geçti
Toplam 11
Yorum
fb yönetim giderse fenerin kombinede rekor kıracağını herkes biliyor. ama malesef kendini eleştiren yönetim yok. eleştireni eleştiren var.
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