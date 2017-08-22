 Şampiyonluk oranları değişti! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Şampiyonluk oranları değişti!

    Şampiyonluk oranları değişti!

    İlhan Cavcav Sezonu'nun 2. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.

    İddaa Risk Yönetimi, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 2. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.

    İkinci hafta karşılaşmaları geride kalırken, İddaa şampiyonluk oranları şöyle açıklandı:

    Beşiktaş - 2,10
    Galatasaray - 3,40
    Fenerbahçe - 4,25
    Başakşehir - 5,50
    Trabzonspor - 20,00

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:50
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