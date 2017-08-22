Kartal’da neşeli idman

cumartesi günüile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik Direktöryönetiminde yapılan antrenmanda futbolcularbir çalışma gerçekletirdi. İdman öncesinde, saha ortasında futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Isınmaçalışması ile başlayan idmanda bir grup sağlık topları ile denge, oyun, pas çalışması yaparken diğer grupkontrol pas çalışması yaptı.İdmanda sağlık toplarıyla yapılan denge, oyun ve pas çalışmasında neşeli görüntüler ortaya çıktı. Futbolcuların yüzü gülüyordu.