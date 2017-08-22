 Kartal’da neşeli idman – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kartal’da neşeli idman

    Kartal’da neşeli idman

    Siyah-beyazlılar, Bursa maçının hazırlıklarını sürdürürken, takımda moraller yerindeydi.

    , cumartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekletirdi. İdman öncesinde Güneş, saha ortasında futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Isınma streching çalışması ile başlayan idmanda bir grup sağlık topları ile denge, oyun, pas çalışması yaparken diğer grup 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı.

    ?YÜZLER GÜLÜYOR
    İdmanda sağlık toplarıyla yapılan denge, oyun ve pas çalışmasında neşeli görüntüler ortaya çıktı. Futbolcuların yüzü gülüyordu.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal’da neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.