Kartal’da neşeli idman
Siyah-beyazlılar, Bursa maçının hazırlıklarını sürdürürken, takımda moraller yerindeydi.
Beşiktaş, cumartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekletirdi. İdman öncesinde Güneş, saha ortasında futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Isınma streching çalışması ile başlayan idmanda bir grup sağlık topları ile denge, oyun, pas çalışması yaparken diğer grup 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı.
?YÜZLER GÜLÜYOR
İdmanda sağlık toplarıyla yapılan denge, oyun ve pas çalışmasında neşeli görüntüler ortaya çıktı. Futbolcuların yüzü gülüyordu.
?YÜZLER GÜLÜYOR
İdmanda sağlık toplarıyla yapılan denge, oyun ve pas çalışmasında neşeli görüntüler ortaya çıktı. Futbolcuların yüzü gülüyordu.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:41
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