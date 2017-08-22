Demba Ba’nın Kara Kartal ısrarı
Bodrum'da ailesiyle hem tatil yapan hem de bireysel antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, geri dönmek için gün sayıyor...
Siyah beyazlı ekiple yeniden anlaşmak istediğini açıklayan 32 yaşındaki Senegalli yıldız, 3 gün önce geldiği Bodrum'da rahat bir tatil yapabilmek adına kaldığı otelin bir koyunu ailesi için kapattı. Gündüzleri kumsalda eşi ve üç çocuğu ile dinlenip eğlenen Demba Ba, akşam saatlerinde antrenman yapıyor. Yıldız oyuncu, "Transfer süreci uzadıkça daha çok strese giriyorum. Beşiktaş'la anlaşmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:58
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