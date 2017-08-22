 Demba Ba’nın Kara Kartal ısrarı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    ’nın Kara Kartal ısrarı

    Demba Ba’nın Kara Kartal ısrarı

    Bodrum'da ailesiyle hem tatil yapan hem de bireysel antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş'ın eski golcüsü , geri dönmek için gün sayıyor...

    Siyah beyazlı ekiple yeniden anlaşmak istediğini açıklayan 32 yaşındaki Senegalli yıldız, 3 gün önce geldiği Bodrum'da rahat bir tatil yapabilmek adına kaldığı otelin bir koyunu ailesi için kapattı. Gündüzleri kumsalda eşi ve üç çocuğu ile dinlenip eğlenen , akşam saatlerinde antrenman yapıyor. Yıldız oyuncu, "Transfer süreci uzadıkça daha çok strese giriyorum. Beşiktaş'la anlaşmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:58
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