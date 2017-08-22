 Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması

    Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması

    Fiorentina'dan Wolfsburg'a 1 milyon Euro'ya transfer olan Mario Gomez'in transferinde usülsüzlük olduğu gerekçesiyle İtalya ve Almanya federasyonlarına başvuran Beşiktaş, ilave hukuki yollara başvurmaktan vazgeçildiğini açıkladı.

    Siyah beyazlı ekipten KPA'a yapılan açıklama şu şekilde:

    Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

    Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:25
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