Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanına, futbolcuların salonda ısınma ve açma germe hareketleriyle başladığı bildirildi.
Siyah-beyazlıların daha sonra istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.
Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına akşam basına açık antrenmanla devam edecek.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:05
-
Yeni Lugano geliyor
Toplam 11
Yorum
FENERBAHÇELİ BEDO kjaer in kaynak oluşturmak için satılması çok büyük bir hataydı.Kesinlikle satılmayacaktı.Şimdi aynı kalitede bir stoper almak isteseler 15
-
Emre Mor menajerini neden değiştirdi
Toplam 2
Yorum
doğru karar geç alınmış bir karar çıkarları doğrultusunda hareket etmesi, hal ve tavırlarından çok belli oluyordu daha profesyonel insanlarla çalışmalı
-
G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar gs lig düşecek 2 takımı yendi sokaklar gs formasıyla gezenlerle doldu şunu unutmayın gerçek taraftar kötü günde belli olur
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.