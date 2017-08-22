Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanına, futbolcuların salonda ısınma ve açma germe hareketleriyle başladığı bildirildi.

Siyah-beyazlıların daha sonra istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına akşam basına açık antrenmanla devam edecek.