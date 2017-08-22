Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kesinleşiyor
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki rakipleri tamamen netleşti.
Perşembe günü TSİ 19:00'da çekilecek olan kura öncesinde 3. ve 4. torba yarın (Çarşamba) oynanacak maçlardan sonra tamamen belirlenecek.
1. TORBA
Real Madrid (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)
Chelsea (İngiltere)
Juventus (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Monaco (Fransa)
Spartak Moskova (Rusya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
2. TORBA
Barcelona (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya)
Paris St Germain (Fransa)
Dortmund (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Manchester Utd (İngiltere)
Porto (Portekiz)
Sevilla (İspanya)
3. TORBA
Napoli (İtalya)
Tottenham (İngiltere)
FC Basel (İsviçre)
Olympiakos (Yunanistan)
Anderlecht (Belçika)
Roma (İtalya)
Beşiktaş (Türkiye)
Liverpool veya Celtic
4. TORBA
Feyenoord
Maribor
Leipzig
CSKA Moskova veya Young Boys
FC Kopenhag veya Karabağ
Sporting ya da Steaua Bükreş
Apoel ya da Slavia Prag
2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri
12-13 Eylül 2017
26-27 Eylül 2017
17-18 Ekim 2017
31 Ekim-1 Kasım 2017
21-22 Kasım 2017
5-6 Aralık 2017
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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