 Beşiktaş transferi bitirdi! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    transferi bitirdi!

    Beşiktaş transferi bitirdi!

    'ın, Dinamo Kiev'de forma giyen transferini noktaladığı iddia edildi.

    , Vida transferinde mutlu sona ulaştı! Siyah-beyazlı yöneticiler, Hırvat stoperle ön protokol imzaladı.

    BeinSports'un haberine göre; 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Vida'nın, Dinamo Kiev'le bonservis konusunda anlaşılması halinde bu sezon, aksi bir durumda ise en geç devre arasında Beşiktaş'a geleceği öğrenildi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş transferi bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.