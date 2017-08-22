BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde dizinde ağrı hisseden Dusko Tosic, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktı. Sırp futbolcunun önemli bir şeyinin olmadığı belirtilirken, grip olan Ukraynalı kaleci Denys Boyko idmana katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra gruplar halinde dar alanda hücum ve baskı çalışması yaptı.

Yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların iki farklı gruba ayrılarak yarı sahada oynadıkları çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.