Beşiktaş, Bursaspor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde dizinde ağrı hisseden Dusko Tosic, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktı. Sırp futbolcunun önemli bir şeyinin olmadığı belirtilirken, grip olan Ukraynalı kaleci Denys Boyko idmana katılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra gruplar halinde dar alanda hücum ve baskı çalışması yaptı.
Yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların iki farklı gruba ayrılarak yarı sahada oynadıkları çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:19
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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