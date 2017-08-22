Başakşehir'in elenmesi Kartal'a yaradı
Başakşehir'in Sevilla'ya elenmesiyle birlikte Beşiktaş, bir kez daha Şampiyonlar Ligi yayın havuzu parasını tek başına kasasına koyacak.
Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kaldığı için 13 milyon euro'luk katılım payını almaya hak kazandı.
Katılım payı dışında Beşiktaş, Türkiye'ye ait yayın hakları havuzundaki tüm parayı da tek başına alacak. Türkiye için yaklaşık 22 milyon euro olan yayın parasıyla birlikte, Kartal, sadece gruplara kalarak 35 milyon euro'ya yakın bir parayı kazanmış oldu.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde santra bile yapmadan elde ettiği gelir, Türk Lirası ile 143.7 milyon tl oldu.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
Başakşehir'in elenmesi Kartal'a yaradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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