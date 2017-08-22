Başakşehir'in elenmesi Kartal'a yaradı

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kaldığı için 13 milyon euro'luk katılım payını almaya hak kazandı.

Katılım payı dışında Beşiktaş, Türkiye'ye ait yayın hakları havuzundaki tüm parayı da tek başına alacak. Türkiye için yaklaşık 22 milyon euro olan yayın parasıyla birlikte, Kartal, sadece gruplara kalarak 35 milyon euro'ya yakın bir parayı kazanmış oldu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde santra bile yapmadan elde ettiği gelir, Türk Lirası ile 143.7 milyon tl oldu.