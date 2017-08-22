 Adriano için 7 milyon euro – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    için 7 milyon euro

    Adriano için 7 milyon euro
    Kazanılan her şampiyonluk sonrasında bonservisi için Barcelona'ya 1.7 milyon euro ödenecek olan için Beşiktaş, Çin kulüplerinden sonra Japon ekipleriyle de görüşmelere başladı. Menajerler Adriano için 4 milyon euro'luk teklif getirebileceklerini iletirken, Fikret Orman ise Adriano'nun fiyatının 7 milyon euro olduğunu söyledi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:46
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