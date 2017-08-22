Adriano için 7 milyon euro
Kazanılan her şampiyonluk sonrasında bonservisi için Barcelona'ya 1.7 milyon euro ödenecek olan Adriano için Beşiktaş, Çin kulüplerinden sonra Japon ekipleriyle de görüşmelere başladı. Menajerler Adriano için 4 milyon euro'luk teklif getirebileceklerini iletirken, Fikret Orman ise Adriano'nun fiyatının 7 milyon euro olduğunu söyledi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:46
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