 Aboubakar’dan hat-trick – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Aboubakar’dan hat-trick

    Aboubakar’dan hat-trick

    Portekiz'de gündem ...

    Kamerunlu forvet, formasıyla döktürüyor. Porto'nun 3-0'lık Moreirense galibiyetinde 3 gol atan Aboubakar gazetelerin manşetlerini süsledi. Portekiz basını, Abou'nun meşhur dans ettiği fotoğrafı paylaşarak "Haydi sen de katıl" yazdı. Aboubakar için "Porto'nun yenilmez aslanı", "Aboubakar ile Porto'nun işi çok kolay" ifadeleri paylaşıldı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:57
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