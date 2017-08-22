Aboubakar’dan hat-trick
Portekiz'de gündem Vincent Aboubakar...
Kamerunlu forvet, Porto formasıyla döktürüyor. Porto'nun 3-0'lık Moreirense galibiyetinde 3 gol atan Aboubakar gazetelerin manşetlerini süsledi. Portekiz basını, Abou'nun meşhur dans ettiği fotoğrafı paylaşarak "Haydi sen de katıl" yazdı. Aboubakar için "Porto'nun yenilmez aslanı", "Aboubakar ile Porto'nun işi çok kolay" ifadeleri paylaşıldı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:57
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