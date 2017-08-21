Vida'da son umut
Pepe, Negredo, Lens ve Medel’i bitiren Güner, Dinamo Kiev’li yetkililerle bugün son kez masaya oturacak. Vida’nın da katılacağı görüşmede oyuncu Beşiktaş’a gelmek istediğini söyleyecek. Kabul edilmezse ara dönemde sadece imza parasına iş bitecek.
BİR VİDEO DAHA MI?
Sözleşmesi devre arasında bitecek Vida için daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklifi 1.5 milyona çıkaracağı belirtilen siyah-beyazlı yönetici, oyuncuyla zaten el sıkışmıştı. Vida'nın da katılacağı belirtilen toplantıda Kiev'li yetkililere gitmek istediğini söyleyeceği bilgisi paylaşıldı. Ukraynalılar, kabul etmezse 28 yaşındaki stoper, devre arasında sadece imza parasına gelecek. Bitirdiği transferlerin ardından 'Come to Beşiktaş' videosu yayınlayan Beşiktaş, bu gece Vida'yı da aynı şekilde duyurabilir.
HOCASI DOĞRULAMIŞTI
Kiev'in hocası Aleksandr Khatskevich, geçtiğimiz gün "Vida gidecek mi, şu an bir takıma imza attı mı, bilmiyorum" diyerek oyuncunun muhtemel transferini doğrulamıştı. Kulüp kariyerinde 313 resmi maça çıkan 28 yaşındaki stoperin 25 gol ve 17 asisti var.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:19
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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