Vida'da son umut

Pepe, Negredo, Lens ve Medel’i bitiren Güner, Dinamo Kiev’li yetkililerle bugün son kez masaya oturacak. Vida’nın da katılacağı görüşmede oyuncu Beşiktaş’a gelmek istediğini söyleyecek. Kabul edilmezse ara dönemde sadece imza parasına iş bitecek.

Beşiktaş'ta transfer döneminin başladığı günden bu yana ismi gündemden hiç düşmeyen Domagoj Vida konusu artık bugün nihayete kavuşacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Kasımpaşa karşılaşması sonrası stoper isteğini tekrarlamasının ardından, Vida için kulübü Dinamo Kiev'den randevu alan siyahbeyazlılar bu işi bitirmek için son kez sefere çıkacak. Başkan Fikret Orman'ın bu konuda görevlendirdiği isim ise transfer cambazı Umut Güner... Pepe, Negredo, Lens ve Medel transferlerinde devreye girip imzaları attıran Güner, Ukrayna ekibi ile bugün masaya oturup ikna etmeye çalışacak.



BİR VİDEO DAHA MI?

Sözleşmesi devre arasında bitecek Vida için daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklifi 1.5 milyona çıkaracağı belirtilen siyah-beyazlı yönetici, oyuncuyla zaten el sıkışmıştı. Vida'nın da katılacağı belirtilen toplantıda Kiev'li yetkililere gitmek istediğini söyleyeceği bilgisi paylaşıldı. Ukraynalılar, kabul etmezse 28 yaşındaki stoper, devre arasında sadece imza parasına gelecek. Bitirdiği transferlerin ardından 'Come to Beşiktaş' videosu yayınlayan Beşiktaş, bu gece Vida'yı da aynı şekilde duyurabilir.



HOCASI DOĞRULAMIŞTI

Kiev'in hocası Aleksandr Khatskevich, geçtiğimiz gün "Vida gidecek mi, şu an bir takıma imza attı mı, bilmiyorum" diyerek oyuncunun muhtemel transferini doğrulamıştı. Kulüp kariyerinde 313 resmi maça çıkan 28 yaşındaki stoperin 25 gol ve 17 asisti var.