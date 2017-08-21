 Topbaşı bugün – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Topbaşı bugün

    Topbaşı bugün
    Kasımpaşa mücadelesinin ardından tek idman yapan siyah-beyazlı takım, dünü izinli geçirmişti. Beşiktaş, bugün yeniden topbaşı yapacak. Kara Kartal, saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşması hazırlıklarına start verecek.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:34
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