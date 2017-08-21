 Talisca artık 2’nci! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    artık 2’nci!

    Talisca artık 2’nci!

    Antalyaspor'un Fransız futbolcu 'yi kadrosuna katmasının ardından Beşiktaş bir unvanını kaybetti!

    'nin gelişiyle ligin en değerli oyuncusuna sahip olan Beşiktaş'ın bu unvanı Antalyaspor'a geçti. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli oyuncusu olarak gözüken (13 milyon euro), Samir Nasri'nin ardından 2. sıraya düştü. Samir Nasri'nin Transfermarkt değeri 16 milyon euro.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:21
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