 Takımın abisi Caner – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Takımın abisi Caner

    Takımın abisi Caner

    Kara Kartal'da sürpriz bir isim abiliğe soyundu.

    O kişi de ne Pepe, ne Oğuzhan, ne de Tolga Zengin... Caner Erkin takımın yeni abisi olma yolunda. Geçen sezon sakat olduğu dönemlerde bile soyunma odasına girip arkadaşlarına moral veren sol bek son dönemde ise herkesin etrafında toplanmaya başladığı isim oldu. Caner son Kasımpaşa maçından sonra da soyunma odasında konuşmaları yapan, herkesi yönlendiren ve ateşleyen lider rolündeydi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:29
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