 Negredo 32 oldu – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Negredo 32 oldu

    Negredo 32 oldu
    Beşiktaş'ın çok şeyler beklediği yeni golcüsü , dün 32 yaşına girdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından tecrübeli forvet için kutlama mesajları yayınlandı. Negredo için ülkesinden de kutlama geldi. İspanya Milli Takım hesabı ve FIFA da Negredo'nun yeni yaşını tebrik etti. Yıldız oyuncu, İspanya'nın 2012'de kazandığı Avrupa şampiyonluğu kadrosunda yer almıştı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:35
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