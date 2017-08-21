 Lens gezmelerde – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Lens gezmelerde

    Lens gezmelerde
    Beşiktaş'ın yeni tranferi Jeremain Lens, verilen bir günlük izinde arkadaşlarıyla hasret giderdi. Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabı instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı. Tecrübeli futbolcunun saç şeklini değiştirmesi de gözlerden kaçmadı. Lens'in gönderisi Beşiktaşlı taraftarlardan birlerce beğeni aldı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:37
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