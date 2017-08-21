Lens gezmelerde

Beşiktaş'ın yeni tranferi Jeremain Lens, verilen bir günlük izinde arkadaşlarıyla hasret giderdi. Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabı instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı. Tecrübeli futbolcunun saç şeklini değiştirmesi de gözlerden kaçmadı. Lens'in gönderisi Beşiktaşlı taraftarlardan birlerce beğeni aldı.