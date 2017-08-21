Kalede soru işareti
Kasımpaşa karşılaşmasında yenen goller sonrası bazı yöneticiler Boyko’ya şans verilmesi görüşünde. Fabri’yi savunanlar da oldukça fazla. Şenol Güneş ise Tolga’ya ‘hazır ol’ dedi.
'VAZGEÇECEK DEĞİLİZ'
Diğer kesim ise İspanyol Fabri'nin geçen seneki şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğunu görüşünü savunarak "Hocamız kendisinden çok memnun. Şanssız goller yediği için ondan vazgeçecek değiliz" yorumunda bulundular. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in ise Tolga Zengin'e "Kendini her an oynayacakmış gibi hazır" dediği ve kalede sürpriz bir değişikliğe imza atabileceği gelen haberler arasında.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:28
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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