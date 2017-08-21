 Kalede soru işareti – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kalede soru işareti

    Kalede soru işareti

    Kasımpaşa karşılaşmasında yenen goller sonrası bazı yöneticiler ’ya şans verilmesi görüşünde. ’yi savunanlar da oldukça fazla. Şenol Güneş ise Tolga’ya ‘hazır ol’ dedi.

    'nin özellikle Kasımpaşa karşılaşmasında yediği 2. golle eleştirilmesi camiayı kaleci konusunda ikiye böldü. Bazı siyah-beyazlı yöneticiler, geçen sezon Lyon maçında da hatalı gol yiyen Fabri ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olunamayacağını belirtti. Beşiktaş'a gelmeden önce Avrupa Ligi'nin en iyi kalecisi seçilen Boyko ismini gündeme getirerek Ukraynalı eldivene en azından birkaç maç için şans verilmesi düşüncesinde birleştiler.

    'VAZGEÇECEK DEĞİLİZ'
    Diğer kesim ise İspanyol Fabri'nin geçen seneki şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğunu görüşünü savunarak "Hocamız kendisinden çok memnun. Şanssız goller yediği için ondan vazgeçecek değiliz" yorumunda bulundular. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in ise Tolga Zengin'e "Kendini her an oynayacakmış gibi hazır" dediği ve kalede sürpriz bir değişikliğe imza atabileceği gelen haberler arasında.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:28
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