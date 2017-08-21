 Demba Ba haber bekliyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    haber bekliyor

    Demba Ba haber bekliyor

    Tatil için Bodrum’a gelen Senegalli forvet, siyah-beyazlı formayı tekrar forma giymek istediğini belirtti ve ekledi: Türkiye’yi çok sevdim inşallah anlaşacağız. Beşiktaş’ta en az 2 şampiyonluk daha yaşamak istiyorum.

    Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü , 4 günlük tatil için Bodrum'a geldi. Bodrum Belediyespor futbol sahasında yardımcı antrenörü ile birlikte idmanlar yapan Senegalli futbolcu, futbolseverlerlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ünlü futbolcu da çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve formalarını imzaladı. Demba Ba sözleşme ile ilgili açıklama yapmak istemediğini, ancak sakatlık durumunun düzeldiğini ve bir an önce liglere dönmek istediğini belirterek şöyle dedi: "Türkiye'yi çok sevdim inşallah anlaşacağız. Ben anlaşmak istiyorum, bu ligler çok heyecanlı. Türkiye liglerindeki heyecan başka hiç bir ülkenin liginde yok. Hangi hafta ne olacağı belli değil, Şenol Hoca'ya her zaman benim ve futbolcu arkadaşlarımın güveni sonsuzdur. Ben inşallah burada kalmak istiyorum ve en az iki şampiyonluk daha yaşamak istiyorum."
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:34
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