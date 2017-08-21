D. Kiev'den Vida açıklaması
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Aleksandr Khatskevich düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş ve Vida iddialarına açıklık getirdi.
Ukrayna liginde Stal Kamianske ile oynadıkları mücadelenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Dinamo Kiev teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, basın mensuplarından gelen Beşiktaş ve Vida iddiaları ile ilgili konuştu.
Khatskevich, Vida iddialarıyla ilgili olarak "Beşiktaş'ın Vida'yla ilgilendiğini biliyoruz. Şimdi bir anlaşma söz konusu olduğu söyleniyor" sorusuna "Domagoj bu maçın ardından Maritima maçının hazırlıklarına bizimle birlikte başlayacak. Bana bunu kendisi söyledi. Bunun dışında anlaşmayla ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten kendisi de benimle böyle bir detay paylaşmadı" şeklinde cevap verdi.
Vida "Come to Beşiktaş" çağrısına bakın ne tepki verdi... pic.twitter.com/okYXmTdRpl— Fotomaç (@fotomac) 21 Ağustos 2017
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
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''Pastanın kreması olur''
Toplam 6
Yorum
galatasarayli helal olsun baskanum,aslanlar gibi takim yaptiniz,hocamizin arkasinda sözde,degil,özde adam oldugunuzu isbat ettiniz tesekkürler
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Helal size
Toplam 8
Yorum
zafer giuliano ve soldado girince fb daha atak oynadı takım oyunu uyguladı.2. devre fb çok süper oynadı.birde lens olsaydı çok idaha yi olurdu.
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''Pastanın kreması olur''
Toplam 6
Yorum
hagi10 tipine kurban büyük başkan :)
D. Kiev'den Vida açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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