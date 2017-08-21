D. Kiev'den Vida açıklaması

Ukrayna liginde Stal Kamianske ile oynadıkları mücadelenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Dinamo Kiev teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, basın mensuplarından gelen Beşiktaş ve Vida iddiaları ile ilgili konuştu.

Khatskevich, Vida iddialarıyla ilgili olarak "Beşiktaş'ın Vida'yla ilgilendiğini biliyoruz. Şimdi bir anlaşma söz konusu olduğu söyleniyor" sorusuna "Domagoj bu maçın ardından Maritima maçının hazırlıklarına bizimle birlikte başlayacak. Bana bunu kendisi söyledi. Bunun dışında anlaşmayla ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten kendisi de benimle böyle bir detay paylaşmadı" şeklinde cevap verdi.



