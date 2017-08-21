Beşiktaş'ta kriz!
Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor fakat takıma dahil edilmek istenen futbolcuların Şenol Güneş'in istediği oyuncular olmaması siyah-beyazlı kulüpte kriz çıkarmış durumda!
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Transfer harekatını Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş birlikte yürütüyorlar. Onların ne planladığını bilmiyorum, doğru olan neyse yapacaklardır" sözlerinin ardından Şenol Güneş'in "Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor. Konuşmam doğru olmaz" ifadeleri gerilimin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.
YÖNETİM VIDA'YI BİTİRMENİN PEŞİNDE
Şenol Güneş'in istediği oyuncuların başında gelen Burak Yılmaz ve Jonathas 'bonservissiz oyuncu alacağız' bahanesiyle alınmaması ve sonrasında Negredo'nun 2.5 milyon bonservis bedeliyle Valencia'dan transfer edilmesiyle Beşiktaş'ta işler iyice karıştı. Bu transferlerden sonra konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Şenol Güneş'in istediği oyuncular yerine yönetimin Dinamo Kiev'den Vida'yı bitirmeye çalışması ise tecrübeli çalıştırıcıyla yönetimin arasını iyice açtı.
Ligin ikinci haftasındaki Kasımpaşa maçındaki beraberlik sonrası Beşiktaş'ta 'Yönetim-Şenol Güneş' arasındaki ipler gerilirken, tecrübeli hocanın istediği stoper transferinin yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor...
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:59
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Beşiktaş'ta kriz!
Toplam 1
Yorum
kamil istediği isimler olmaması derken:)katılanların hepsi zaten dünya çapında:)
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F.Bahçe'nin Emre Mor inadı
Toplam 10
Yorum
Hüseyin Narçin Ama hocam önde basan Fenerbahçe buysa hep aksilik olacak. Dün kazma Joseph'e 90 dakika dayandın ya hep bir aksilik olacak demektir.
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F.Bahçe'den Trabzonspor'a Gomez çalımı
Toplam 12
Yorum
Can deniz mehmet topal josefde sousa gitmeli orta sahaya yerlerine musa dembele ve eriksen gelmeli bu kadroyla fenerbahçe şampiynlugu unutsun!
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