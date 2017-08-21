Beşiktaş'ta kriz!

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Transfer harekatını Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş birlikte yürütüyorlar. Onların ne planladığını bilmiyorum, doğru olan neyse yapacaklardır" sözlerinin ardından Şenol Güneş'in "Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor. Konuşmam doğru olmaz" ifadeleri gerilimin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

YÖNETİM VIDA'YI BİTİRMENİN PEŞİNDE

Şenol Güneş'in istediği oyuncuların başında gelen Burak Yılmaz ve Jonathas 'bonservissiz oyuncu alacağız' bahanesiyle alınmaması ve sonrasında Negredo'nun 2.5 milyon bonservis bedeliyle Valencia'dan transfer edilmesiyle Beşiktaş'ta işler iyice karıştı. Bu transferlerden sonra konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Şenol Güneş'in istediği oyuncular yerine yönetimin Dinamo Kiev'den Vida'yı bitirmeye çalışması ise tecrübeli çalıştırıcıyla yönetimin arasını iyice açtı.

Ligin ikinci haftasındaki Kasımpaşa maçındaki beraberlik sonrası Beşiktaş'ta 'Yönetim-Şenol Güneş' arasındaki ipler gerilirken, tecrübeli hocanın istediği stoper transferinin yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor...