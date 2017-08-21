 Beşiktaş transferi bitirdi! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    transferi bitirdi!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> transferi bitirdi!

    'ın, Dinamo Kiev'de forma giyen transferini noktaladığı iddia edildi.

    , Vida transferinde mutlu sona ulaştı! Siyah-beyazlı yöneticiler, Hırvat stoperle ön protokol imzaladı.

    BeinSports'un haberine göre; 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Vida'nın, Dinamo Kiev'le bonservis konusunda anlaşılması halinde bu sezon, aksi bir durumda ise en geç devre arasında 'a geleceği öğrenildi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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