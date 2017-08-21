Beşiktaş transferi bitirdi!
Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida transferini noktaladığı iddia edildi.
Beşiktaş, Vida transferinde mutlu sona ulaştı! Siyah-beyazlı yöneticiler, Hırvat stoperle ön protokol imzaladı.
BeinSports'un haberine göre; 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Vida'nın, Dinamo Kiev'le bonservis konusunda anlaşılması halinde bu sezon, aksi bir durumda ise en geç devre arasında Beşiktaş'a geleceği öğrenildi.
BeinSports'un haberine göre; 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Vida'nın, Dinamo Kiev'le bonservis konusunda anlaşılması halinde bu sezon, aksi bir durumda ise en geç devre arasında Beşiktaş'a geleceği öğrenildi.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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