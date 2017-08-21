Beşiktaş genç oyuncuyu kiraladı
Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Aydoğan'ı Almanya Bundesliga 2 ekibi Karlsruher kulübüne kiraladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Oğuzhan Aydoğan, Karlsruher SC'ye Kiralandı
Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı.
Oğuzhan Aydoğan'a başarılar dileriz."
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
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"Çok büyük aksilik olmazsa şampiyon olacağız"
Toplam 86
Yorum
koçali senden büyük aksilik ve saçmalık olabilirmi.Bu takımın başına gelebiliecek en kocaman bela olduğunu herkes anlayacak yavaş yavaş.Yazık FB me
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Kredisini her kulvarda tüketiyor
Toplam 2
Yorum
FeNeR O şutu tokatla çıkarmaya çalışacak tek kalecidir herhalde ligde...Yumruklasana onu,avcunu açarsan bileğini bükeceğini nasıl düşünmezsin?
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Trabzonspor’dan Dante sürprizi
Toplam 2
Yorum
Firtina Genc yetenekli topcullari oynatin yusuf gibi genceler ciksin zaten sampiyon olmayiz bu hocayla kulup borc batagina sokmayin 33luk degil genc
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