 Beşiktaş genç oyuncuyu kiraladı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş genç oyuncuyu kiraladı

    Beşiktaş genç oyuncuyu kiraladı

    Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Aydoğan'ı Almanya Bundesliga 2 ekibi Karlsruher kulübüne kiraladı.

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

    "Oğuzhan Aydoğan, Karlsruher SC'ye Kiralandı

    Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı.

    Oğuzhan Aydoğan'a başarılar dileriz."

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:20
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