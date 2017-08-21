 Ay-yıldız kapıları Tolgay’a açıldı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Ay-yıldız kapıları Tolgay’a açıldı

    Ay-yıldız kapıları Tolgay’a açıldı

    Lucescu'nun Kasımpaşa sınavında izleyip beğendiği 'a Türk Milli Takım kapıları açıldı.

    Beşiktaş 2. başkanı Ahmet Nur Çebi, Tolgay'ın FIFA'ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini ve Lucescu'nun istemesi halinde artık ay-yıldızlı formayı giyebileceğini belirtti. Alt yapı kategorilerinde hem Türkiye hem Almanya formaları giyen orta saha oyuncusu, A takım tercihini Panzerler'den yana kullanmış ancak, daha sonra karar değiştirip FIFA'ya Türkiye için müracaat etmişti.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:27
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