Ay-yıldız kapıları Tolgay’a açıldı

Lucescu'nun Kasımpaşa sınavında izleyip beğendiği Tolgay Arslan'a Türk Milli Takım kapıları açıldı.

Beşiktaş 2. başkanı Ahmet Nur Çebi, Tolgay'ın FIFA'ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini ve Lucescu'nun istemesi halinde artık ay-yıldızlı formayı giyebileceğini belirtti. Alt yapı kategorilerinde hem Türkiye hem Almanya formaları giyen orta saha oyuncusu, A takım tercihini Panzerler'den yana kullanmış ancak, daha sonra karar değiştirip FIFA'ya Türkiye için müracaat etmişti.