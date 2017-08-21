 Atiba’ya milli davet geldi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Atiba’ya milli davet geldi

    Atiba’ya milli davet geldi
    Siyah-beyazlı takımın ihtiyar delikanlısı, taraftarların sevgilisi 'a milli takımdan davet geldi. 34 yaşındaki futbolcu, Kanada Milli Takımı'nın 2 Eylül'de Jamaika ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının kadrosuna davet edildi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:38
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