 Almanya ‘Kenan’ dedi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Almanya ‘Kenan’ dedi

    Almanya ‘Kenan’ dedi
    Transfer döneminin kapanmasına günler kalırken Almanya'dan bir iddia daha geldi. Beşiktaş yönetiminin, Hannover'da forma giyen 'ı transfer edebilmek için ilk teklifini yaptığı ileri sürüldü. Ülke basınında, 23 yaşındaki oyuncunun yakında imza atabileceği yazıldı. 1.91 boyundaki Kenan hava toplarında etkili olmasıyla dikkat çekiyor.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Almanya ‘Kenan’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.