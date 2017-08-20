 Yaşlandıkça zorlanıyor – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Yaşlandıkça zorlanıyor

    Yaşlandıkça zorlanıyor

    'ın yaş ortalamasının artması, bazı sıkıntıları da beraberinde getirmeye başladı.

    Süper Lig'de ilk yarısını önde bitirdiği son 37 maçın 35'ini kazanan , önceki akşam Kasımpaşa'ya ikinci kez puan bıraktı. Beşiktaş 15 faulle geçtiğimiz sezonun başından bu yana Süper Lig'de en fazla faul yaptığı ilk yarıyı oynadı. Siyah-beyazlılar 24 faulle de ilk haftanın en çok faul yapan takımı olmuştu.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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