 Vida’da kritik viraj – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Vida’da kritik viraj

    Vida’da kritik viraj

    Hazırlık maçlarıyla birlikte 8 karşılaşmada yenen 17 gol siyah-beyazlıların canını sıkıyor. Güneş’in “Acil stoper istiyorum” sözleri üzerine idarecilerin Kiev’e uçup Vida’yı kapması bekleniyor.

    Beşiktaş camiasında gözler, transfer dönemi bitmeden yapılacak olan son takviyeye çevrilmiş durumda. Kartal'ın stoper bölgesine düşündüğü isimlerin başında Dinamo Kiev'den geliyor. Stoper için Gustova Gomez'de ısrarcı olan Şenol Güneş her ne kadar "Acil istiyorum" diye bastırsa da Vida'yı bitirmeye uğraşan yönetim bu görüşünden vazgeçmiyor. Mevcut kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne başlamak istemeyen siyah-beyazlıların, yarın Kiev'e giderek Vida transferinde son noktayı koyma kararı aldı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:14
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