 Tunç Uncu’nun ailesine ev alındı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    ’nun ailesine ev alındı

    Tunç Uncu’nun ailesine ev alındı

    Beşiktaş Kulübü, İstanbul'da geçen yıl Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçının ardından Vodafone Park yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası mağazası çalışanı 'nun ailesine ev hediye etti.

    Yönetici Hüseyin Mican, Bir "Sözümüzü tuttuk, vefa örneği gösterdiğimizi düşünüyorum" diyerek 'nun annesi Kadriye Uncu'ya evin tapusunu takdim etti. Kadriye Uncu, "Bu ev bize Tunç'tan hediye. O şu an yanımızda, çünkü o şehit. İlk defa bir evim oldu. Beşiktaş'a teşekkür ederim" dedi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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