Güneş'ten Tolga Zengin'e: Hazır ol
Beşiktaş'ta Fabri'nin yeni sezonda beklenen performansı gösterememesinin ardından Şenol Güneş, Tolga Zengin'e "Hazır ol" mesajı verdi.
Şenol Güneş, Fabri'nin Kasımpaşa maçında da düşük performans sergilemesi üzerine harekete geçti. Tecrübeli hoca, gelecek hafta oynanacak olan Bursapsor maçı öncesi kaptan Tolga Zengin'e hazır ol mesajı verdi.
BURSA MAÇINDA KALE TOLGA'NIN
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Tolga'dan kaleyi devralan ve bir daha eldivenleri kaptırmayan Fabri 15. şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı. Yeni sezon hazırlıklarında başarılı bir grafik çizen İspanyol kaleci önce Süper Kupa'da Konyaspor karşısında daha sonra ise Antalyaspor ve Kasımpaşa karşısında beklenenin altında kalması ve yenilen hatalı goller sonrası gözden düştü. Bu düşük performans sonrası Şenol hoca Bursaspor maçında kaleyi Tolga Zengin'e emanet etmeyi planlıyor.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:45
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 2
Yorum
Q Beşiktaşın hala idman eksiği var bir önce bu giderilmeli. kadro konusunda da hala uygun 11i bulamadık
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Vida’da kritik viraj
Toplam 2
Yorum
KALECİ LAZIM kaleci fabri hiç ama hiç güven vermiyor.Biliyorum şuan kaleci almak lüsk bir harcama olacak ama saçma goller yemememiz için ŞART
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Atiba yoksa ‘sorun’ var
Toplam 2
Yorum
q atiba dafans ile hücüm arasında köprü görevi görüyor. Oğuzhan ve tolgay'ın ATİBA gibi toparlayıcı etkisi malesef yok
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