Güneş'ten Tolga Zengin'e: Hazır ol

Şenol Güneş, Fabri'nin Kasımpaşa maçında da düşük performans sergilemesi üzerine harekete geçti. Tecrübeli hoca, gelecek hafta oynanacak olan Bursapsor maçı öncesi kaptan Tolga Zengin'e hazır ol mesajı verdi.



BURSA MAÇINDA KALE TOLGA'NIN

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Tolga'dan kaleyi devralan ve bir daha eldivenleri kaptırmayan Fabri 15. şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı. Yeni sezon hazırlıklarında başarılı bir grafik çizen İspanyol kaleci önce Süper Kupa'da Konyaspor karşısında daha sonra ise Antalyaspor ve Kasımpaşa karşısında beklenenin altında kalması ve yenilen hatalı goller sonrası gözden düştü. Bu düşük performans sonrası Şenol hoca Bursaspor maçında kaleyi Tolga Zengin'e emanet etmeyi planlıyor.