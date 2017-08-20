Golleri yiyor, değeri artıyor!

İspanyol kaleci Fabri’nin değeri, yediği hatalı gollere rağmen artıyor.

Beşiktaş'ın 1 numarası Fabricio'yla ilgili ilginç bir istatistik söz konusu... Geçen sezon Tolga Zengin'den kaleyi devraldıktan sonra bir daha bırakmayan İspanyol kaleci, yaptığı hatalarla adeta hedef tahtası oldu. En kritik maçlarda yaptığı hatalarla takımın kaderiyle oynayan İspanyol kalecinin durumu ilk kez tartışmaya açıldı. Kasımpaşa maçı sonrasında bazı yöneticiler, "Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için yola Fabri ile çıkmak iyi bir fikir mi?" diye birbirlerine sormaya başladılar. Fabricio için bu yorumlar yapılırken; Beşiktaş'a geldiğinde transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro'luk değeri bulunan İspanyol eldiven, değerini 2.7 milyon euro'ya kadar yükseltmiş durumda.