 Golleri yiyor, değeri artıyor! – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Golleri yiyor, değeri artıyor!

    Golleri yiyor, değeri artıyor!

    İspanyol kaleci ’nin değeri, yediği hatalı gollere rağmen artıyor.

    Beşiktaş'ın 1 numarası Fabricio'yla ilgili ilginç bir istatistik söz konusu... Geçen sezon Tolga Zengin'den kaleyi devraldıktan sonra bir daha bırakmayan İspanyol kaleci, yaptığı hatalarla adeta hedef tahtası oldu. En kritik maçlarda yaptığı hatalarla takımın kaderiyle oynayan İspanyol kalecinin durumu ilk kez tartışmaya açıldı. Kasımpaşa maçı sonrasında bazı yöneticiler, "Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için yola Fabri ile çıkmak iyi bir fikir mi?" diye birbirlerine sormaya başladılar. Fabricio için bu yorumlar yapılırken; Beşiktaş'a geldiğinde transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro'luk değeri bulunan İspanyol eldiven, değerini 2.7 milyon euro'ya kadar yükseltmiş durumda.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golleri yiyor, değeri artıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.