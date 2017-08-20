Fabri yerini bilmiyor

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından Fabri yeni sezonda çıktığı maçlarda yediği gollerle kafalarda soru işareti bıraktı.

Başarılı maçlar çıkardıktan sonra ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Fabri bu sezon özellikle uzaktan yediği gollerle Beşiktaş taraftarlarının gözünden düştü.

2016-17 sezonunda yaptığı bazı kritik hatalara rağmen genel olarak performansıyla alkış toplayan İspanyol file bekçisi bu sezon hem hazırlık maçlarında hem de ilk iki lig mücadelesinde düşündüren bir görüntü sergiledi.

Kapattığı köşeden gol yiyen ve yer tutmada sıkıntı yaşayan 29 yaşındaki kaleci, siyah beyazlı formayla sadece 16 maçta kalesini gole kapatabildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

MAÇ: 46

YEDİĞİ GOL: 50

GOL YEMEDİĞİ MAÇ : 16

AVRUPA'DA YEDİĞİ HATALI GOLLER

- İSTANBUL'daki Kiev maçında golü kapattığı köşeden yedi (1-1).

- Napoli deplasmanındaki ilk golde yan topu elinin altından kaçırdı (2-3).

- İstanbul'da Napoli'den de uzaktan gol yedi (1-1).

- İstanbul'da Benfica'nın attığı 2. gol de uzaktan bir şuttu ve öndeydi (3-3).

- Beer Sheva deplasmanında gereksiz çıktı. Geriye dönemedi, golü yedi (1-3).

- Beer Sheva rövanşında kapattığı köşeden golü yedi (2-1).

- Lyon deplasmanında rakibi çalımlamak isterken 2. golü yedi. Ki bu en büyük hatasıydı ve genel görüş UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale mal oldu (2-1).

TÜRKİYE'DE YEDİĞİ HATALI GOLLER

2016-17

- 3. HAFTA

Karabük maçında yediği golde yanlış köşeye hamle yaptı (3-1).

- 9. HAFTA

Gençlerbirliği deplasmanında kalesini terk edip arkadaşıyla çarpıştı ve golü yedi (1-1).

- 15. HAFTA

Kasımpaşa deplasmanında yediği birinci golde pozisyon almakta gecikti (2-1).

- 20. HAFTA

Karabük deplasmanında yediği birinci golde kalesini gereksiz yere terk etti (2-1).

- 27. HAFTA

Trabzon'da ikinci golü kapattığı köşeden yedi (3-4).

- 29. HAFTA

Başakşehir deplasmanında 3. golde topu çıkarmak isterken içeri çeldi (3-1).

- 30. HAFTA

F.Bahçe maçında hatalı çıktı, Marcelo kendi kalesine attı (1-1).



2017-18

- SÜPER KUPA

Konyaspor'un uzaktan şutla gelen ilk golünde çok önde bulunuyordu (1-2).

- 2. HAFTA

Kasımpaşa maçında uzaktan yediği iki golü de çıkarabilirdi (2-2).