Fabri yerini bilmiyor
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonki performansıyla kalede güven veren Fabri bu sezona kötü başladı...
Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından Fabri yeni sezonda çıktığı maçlarda yediği gollerle kafalarda soru işareti bıraktı.
Başarılı maçlar çıkardıktan sonra ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Fabri bu sezon özellikle uzaktan yediği gollerle Beşiktaş taraftarlarının gözünden düştü.
2016-17 sezonunda yaptığı bazı kritik hatalara rağmen genel olarak performansıyla alkış toplayan İspanyol file bekçisi bu sezon hem hazırlık maçlarında hem de ilk iki lig mücadelesinde düşündüren bir görüntü sergiledi.
Kapattığı köşeden gol yiyen ve yer tutmada sıkıntı yaşayan 29 yaşındaki kaleci, siyah beyazlı formayla sadece 16 maçta kalesini gole kapatabildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
MAÇ: 46
YEDİĞİ GOL: 50
GOL YEMEDİĞİ MAÇ : 16
AVRUPA'DA YEDİĞİ HATALI GOLLER
- İSTANBUL'daki Kiev maçında golü kapattığı köşeden yedi (1-1).
- Napoli deplasmanındaki ilk golde yan topu elinin altından kaçırdı (2-3).
- İstanbul'da Napoli'den de uzaktan gol yedi (1-1).
- İstanbul'da Benfica'nın attığı 2. gol de uzaktan bir şuttu ve öndeydi (3-3).
- Beer Sheva deplasmanında gereksiz çıktı. Geriye dönemedi, golü yedi (1-3).
- Beer Sheva rövanşında kapattığı köşeden golü yedi (2-1).
- Lyon deplasmanında rakibi çalımlamak isterken 2. golü yedi. Ki bu en büyük hatasıydı ve genel görüş UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale mal oldu (2-1).
TÜRKİYE'DE YEDİĞİ HATALI GOLLER
2016-17
- 3. HAFTA
Karabük maçında yediği golde yanlış köşeye hamle yaptı (3-1).
- 9. HAFTA
Gençlerbirliği deplasmanında kalesini terk edip arkadaşıyla çarpıştı ve golü yedi (1-1).
- 15. HAFTA
Kasımpaşa deplasmanında yediği birinci golde pozisyon almakta gecikti (2-1).
- 20. HAFTA
Karabük deplasmanında yediği birinci golde kalesini gereksiz yere terk etti (2-1).
- 27. HAFTA
Trabzon'da ikinci golü kapattığı köşeden yedi (3-4).
- 29. HAFTA
Başakşehir deplasmanında 3. golde topu çıkarmak isterken içeri çeldi (3-1).
- 30. HAFTA
F.Bahçe maçında hatalı çıktı, Marcelo kendi kalesine attı (1-1).
2017-18
- SÜPER KUPA
Konyaspor'un uzaktan şutla gelen ilk golünde çok önde bulunuyordu (1-2).
- 2. HAFTA
Kasımpaşa maçında uzaktan yediği iki golü de çıkarabilirdi (2-2).
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:52
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 2
Yorum
Q Beşiktaşın hala idman eksiği var bir önce bu giderilmeli. kadro konusunda da hala uygun 11i bulamadık
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Vida’da kritik viraj
Toplam 2
Yorum
KALECİ LAZIM kaleci fabri hiç ama hiç güven vermiyor.Biliyorum şuan kaleci almak lüsk bir harcama olacak ama saçma goller yemememiz için ŞART
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Atiba yoksa ‘sorun’ var
Toplam 2
Yorum
q atiba dafans ile hücüm arasında köprü görevi görüyor. Oğuzhan ve tolgay'ın ATİBA gibi toparlayıcı etkisi malesef yok
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